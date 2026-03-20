Concert Parlez moi d’Amour’ Floirac
Concert Parlez moi d’Amour’ Floirac samedi 11 juillet 2026.
Floirac
Concert Parlez moi d’Amour’
Cantou Floirac Lot
Tarif : – – EUR
Participation libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 20:30:00
fin : 2026-07-11
Date(s) :
2026-07-11
Sixième rencontre musicale de Floirac de la Compagnie Prima la Voce Sur le thème Parlez-moi d'amour
Sixième rencontre musicale de Floirac de la Compagnie Prima la Voce Sur le thème Parlez-moi d'amour
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Cantou Floirac 46600 Lot Occitanie +33 6 34 08 01 51
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English :
Sixième rencontre musicale de Floirac de la Compagnie Prima la Voce Sur le thème Parlez-moi d'amour
L’événement Concert Parlez moi d’Amour’ Floirac a été mis à jour le 2026-06-04 par OT Vallée de la Dordogne
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