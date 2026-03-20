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Concert Parlez moi d’Amour’ Floirac

Concert Parlez moi d’Amour’ Floirac

Concert Parlez moi d’Amour’ Floirac samedi 11 juillet 2026.

Adresse : Cantou

Ville : 46600 Floirac

Département : Lot

Début : samedi 11 juillet 2026

Fin : samedi 11 juillet 2026

Heure de début : 20:30:00

Tarif : Participation libre

Floirac

Concert Parlez moi d’Amour’

Cantou Floirac Lot

Tarif : – – EUR

Participation libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 20:30:00
fin : 2026-07-11

Date(s) :
2026-07-11

Sixième rencontre musicale de Floirac de la Compagnie Prima la Voce Sur le thème Parlez-moi d'amour

Sixième rencontre musicale de Floirac de la Compagnie Prima la Voce Sur le thème Parlez-moi d'amour

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Cantou Floirac 46600 Lot Occitanie +33 6 34 08 01 51 

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English :

Sixième rencontre musicale de Floirac de la Compagnie Prima la Voce Sur le thème Parlez-moi d'amour

L’événement Concert Parlez moi d’Amour’ Floirac a été mis à jour le 2026-06-04 par OT Vallée de la Dordogne

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