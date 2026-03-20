Ciné Belle Etoile Concert Laurel et Hardy Floirac
Ciné Belle Etoile Concert Laurel et Hardy Floirac jeudi 13 août 2026.
Floirac
Ciné Belle Etoile Concert Laurel et Hardy
place du village Floirac Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-13 20:00:00
fin : 2026-08-13
Date(s) :
2026-08-13
Dans le cadre de Ciné Belle Étoile
Dans le cadre de Ciné Belle Étoile. Début de la projection à la tombée de la nuit. Trois courts-métrages accompagnés par trois musiciens en direct. Rires garantis pour toutes les générations !
Restauration sur place avant la séance, repli à Pouzals en cas de mauvais temps
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place du village Floirac 46600 Lot Occitanie +33 5 65 32 43 80
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English :
As part of Ciné Belle Étoile
L’événement Ciné Belle Etoile Concert Laurel et Hardy Floirac a été mis à jour le 2026-05-30 par OT Vallée de la Dordogne
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