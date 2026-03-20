Floirac

Ciné Belle Etoile Concert Laurel et Hardy

place du village Floirac Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-13 20:00:00

fin : 2026-08-13

Date(s) :

2026-08-13

Dans le cadre de Ciné Belle Étoile

Dans le cadre de Ciné Belle Étoile. Début de la projection à la tombée de la nuit. Trois courts-métrages accompagnés par trois musiciens en direct. Rires garantis pour toutes les générations !

Restauration sur place avant la séance, repli à Pouzals en cas de mauvais temps

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place du village Floirac 46600 Lot Occitanie +33 5 65 32 43 80

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English :

As part of Ciné Belle Étoile

L’événement Ciné Belle Etoile Concert Laurel et Hardy Floirac a été mis à jour le 2026-05-30 par OT Vallée de la Dordogne