Jardiner au naturel à FLOIRAC, Salle intergénérationnelle de la M270, Floirac
samedi 22 août 2026 · Salle intergénérationnelle de la M270 · Floirac
Informations pratiques
Jardiner au naturel à FLOIRAC Samedi 22 août, 10h00 Salle intergénérationnelle de la M270 Gironde
gratuit (sur inscription)
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-22T10:00:00+02:00 – 2026-08-22T12:00:00+02:00
Fin : 2026-08-22T10:00:00+02:00 – 2026-08-22T12:00:00+02:00
Bordeaux Métropole vous propose de participer à un atelier de 2 h réalisé par l’association Ecosite du Bourgailh et organisé par Koncilio. Nous aborderons ces 3 thèmes :
– l’eau, une ressource préciseuse
– découverte de la chauve-souris
– les bons conseils de l’été pour accueillir la biodiversité dans nos jardins.
Date : Samedi 22 août de 10h à 12h
Lieu : Salle intergénérationnelle de la M270 – Maison des savoirs partagés, 11 avenue Pierre Curie, 33270 Floirac
Note au moment de l’inscription : sélectionnez « Je suis un particulier » et « autre«
CONTACT DE L’ECOSITE DU BOURGAILH : 05 56 15 32 11
Salle intergénérationnelle de la M270 11, avenue Pierre Curie Floirac 33270 La Souys Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://catalogue-koncilio.dendreo.com/formation/69/jardiner-au-naturel »}]
Formez-vous aux actions en faveur de la biodiversité à mettre en place dans votre jardin au rythme des saisons. Pour cet atelier ETE, nous vous invitons à venir à FLOIRAC Biodiversité Jardin
Association Ecosite du Bourgailh
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