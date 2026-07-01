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Jardiner au naturel à FLOIRAC, Salle intergénérationnelle de la M270, Floirac

samedi 22 août 2026 · Salle intergénérationnelle de la M270 · Floirac

Jardiner au naturel à FLOIRAC, Salle intergénérationnelle de la M270, Floirac

Informations pratiques

Début
samedi 22 août 2026
Fin
samedi 22 août 2026
Lieu
Salle intergénérationnelle de la M270
Adresse
11, avenue Pierre Curie
Ville
33270 Floirac
Département
Gironde
Tarif
gratuit (sur inscription)

Jardiner au naturel à FLOIRAC Samedi 22 août, 10h00 Salle intergénérationnelle de la M270 Gironde

gratuit (sur inscription)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-22T10:00:00+02:00 – 2026-08-22T12:00:00+02:00
Fin : 2026-08-22T10:00:00+02:00 – 2026-08-22T12:00:00+02:00

Bordeaux Métropole vous propose de participer à un atelier de 2 h réalisé par l’association Ecosite du Bourgailh et organisé par Koncilio. Nous aborderons ces 3 thèmes :
– l’eau, une ressource préciseuse
– découverte de la chauve-souris
– les bons conseils de l’été pour accueillir la biodiversité dans nos jardins.

Date : Samedi 22 août de 10h à 12h
Lieu : Salle intergénérationnelle de la M270 – Maison des savoirs partagés, 11 avenue Pierre Curie, 33270 Floirac
Note au moment de l’inscription : sélectionnez « Je suis un particulier » et « autre« 
CONTACT DE L’ECOSITE DU BOURGAILH : 05 56 15 32 11

Salle intergénérationnelle de la M270 11, avenue Pierre Curie Floirac 33270 La Souys Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://catalogue-koncilio.dendreo.com/formation/69/jardiner-au-naturel »}]
Formez-vous aux actions en faveur de la biodiversité à mettre en place dans votre jardin au rythme des saisons. Pour cet atelier ETE, nous vous invitons à venir à FLOIRAC Biodiversité Jardin

Association Ecosite du Bourgailh

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