Jardiner au naturel à FLOIRAC, Salle intergénérationnelle de la M270, Floirac

Informations pratiques

Jardiner au naturel à FLOIRAC Samedi 22 août, 10h00 Salle intergénérationnelle de la M270 Gironde

gratuit (sur inscription)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-22T10:00:00+02:00 – 2026-08-22T12:00:00+02:00

Fin : 2026-08-22T10:00:00+02:00 – 2026-08-22T12:00:00+02:00

Bordeaux Métropole vous propose de participer à un atelier de 2 h réalisé par l’association Ecosite du Bourgailh et organisé par Koncilio. Nous aborderons ces 3 thèmes :

– l’eau, une ressource préciseuse

– découverte de la chauve-souris

– les bons conseils de l’été pour accueillir la biodiversité dans nos jardins.

Date : Samedi 22 août de 10h à 12h

Lieu : Salle intergénérationnelle de la M270 – Maison des savoirs partagés, 11 avenue Pierre Curie, 33270 Floirac

Note au moment de l’inscription : sélectionnez « Je suis un particulier » et « autre«

CONTACT DE L’ECOSITE DU BOURGAILH : 05 56 15 32 11

Salle intergénérationnelle de la M270 11, avenue Pierre Curie Floirac 33270 La Souys Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://catalogue-koncilio.dendreo.com/formation/69/jardiner-au-naturel »}]

Formez-vous aux actions en faveur de la biodiversité à mettre en place dans votre jardin au rythme des saisons. Pour cet atelier ETE, nous vous invitons à venir à FLOIRAC Biodiversité Jardin

Association Ecosite du Bourgailh