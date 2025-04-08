Festival de Musique Baroque de Martel Covent Garden à Abbey Road, par La Domitienne Floirac
Festival de Musique Baroque de Martel Covent Garden à Abbey Road, par La Domitienne Floirac jeudi 20 août 2026.
Floirac
Festival de Musique Baroque de Martel Covent Garden à Abbey Road, par La Domitienne
109 D43 Floirac Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-20 18:00:00
fin : 2026-08-20
Date(s) :
2026-08-20
De Covent Garden à Abbey Road Studios, Londres résonne d’un même souffle
De Covent Garden à Abbey Road Studios, Londres résonne d’un même souffle. Dans l’ombre dorée des théâtres et sous les voûtes du temps, la musique de Henry Purcell et de George Frideric Handel déploie ses éclats, ses plaintes et ses élans. Coven Garden à Abbey Road est une traversée sensible un fil baroque tendu entre passé et présent, où chaque note ravive la mémoire d’une ville et la transforme en lumière sonore
Direction Christopher Hainsworth
Musiciens: La DOMITIENNE, Alice Zimmermann, Delphine Guéry, Perrine Bernard, Paola Baracco, Eva Beaune, Claude Cardonnet, Jean-Yves Poirier, Eric Gayraud
.
109 D43 Floirac 46600 Lot Occitanie
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
From Covent Garden to Abbey Road Studios, London resonates with the same breath
L’événement Festival de Musique Baroque de Martel Covent Garden à Abbey Road, par La Domitienne Floirac a été mis à jour le 2026-05-12 par OT Vallée de la Dordogne
À voir aussi à Floirac (Lot)
- ELENA NAGAPETYAN – ARKEA ARENA Floirac 28 mai 2026
- Marche gourmande Mairie de Floirac Floirac 13 juin 2026
- LE ROI SOLEIL – ARKEA ARENA Floirac 14 juin 2026
- LUDOVICO EINAUDI – ARKEA ARENA Floirac 30 juin 2026
- Floira’Bières Fête de la Bière Place de la Mairie Floirac 13 juillet 2026