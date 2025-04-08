Floirac

Festival de Musique Baroque de Martel Covent Garden à Abbey Road, par La Domitienne

109 D43 Floirac Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-20 18:00:00

fin : 2026-08-20

Date(s) :

2026-08-20

De Covent Garden à Abbey Road Studios, Londres résonne d’un même souffle

De Covent Garden à Abbey Road Studios, Londres résonne d’un même souffle. Dans l’ombre dorée des théâtres et sous les voûtes du temps, la musique de Henry Purcell et de George Frideric Handel déploie ses éclats, ses plaintes et ses élans. Coven Garden à Abbey Road est une traversée sensible un fil baroque tendu entre passé et présent, où chaque note ravive la mémoire d’une ville et la transforme en lumière sonore

Direction Christopher Hainsworth

Musiciens: La DOMITIENNE, Alice Zimmermann, Delphine Guéry, Perrine Bernard, Paola Baracco, Eva Beaune, Claude Cardonnet, Jean-Yves Poirier, Eric Gayraud

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109 D43 Floirac 46600 Lot Occitanie

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English :

From Covent Garden to Abbey Road Studios, London resonates with the same breath

L’événement Festival de Musique Baroque de Martel Covent Garden à Abbey Road, par La Domitienne Floirac a été mis à jour le 2026-05-12 par OT Vallée de la Dordogne