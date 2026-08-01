Informations pratiques

Floirac

Marché des gourmets à Floirac

Site de Pouzals Floirac Lot

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-19 18:00:00

fin : 2026-08-19

Date(s) :

2026-08-19

Le comité des fêtes de Floirac organise un marché gourmand avec uniquement des producteurs locaux (canard, porc, agneau, escargots, poulets rôtis, cuisine libanaise, vin local, desserts etc…) Buvette tenue par le comité des fêtes, manège pour les enfants, ambiance guinguette

Le comité des fêtes de Floirac organise un marché gourmand avec uniquement des producteurs locaux (canard, porc, agneau, escargots, poulets rôtis, cuisine libanaise, vin local, desserts etc…) Buvette tenue par le comité des fêtes, manège pour les enfants, ambiance guinguette

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Site de Pouzals Floirac 46600 Lot Occitanie +33 6 48 81 53 48

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English :

The Floirac Festival Committee is organizing a gourmet market featuring only local producers (duck, pork, lamb, snails, roast chicken, Lebanese cuisine, local wine, desserts, etc.) Refreshments served by the festival committee, a playground for children, and a casual, open-air atmosphere

L’événement Marché des gourmets à Floirac Floirac a été mis à jour le 2026-07-27 par OT Vallée de la Dordogne