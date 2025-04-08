Festival de Musique Baroque de Martel Les Beaux Airs du Baroque Floirac

Floirac

Festival de Musique Baroque de Martel Les Beaux Airs du Baroque

109 D43 Floirac Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-18 18:00:00

fin : 2026-08-18

Date(s) :

2026-08-18

Éclats virtuoses, élans du cœur, soupirs suspendus Les Beaux Airs du Baroque célèbre l’art de l’émotion à l’état pur

Au fil d’airs parmi les plus inspirés du XVIIᵉ et du XVIIIᵉ siècle, le concert met en lumière la richesse expressive des grandes pages baroques, où la voix devient instrument d’ornement et de passion, tour à tour lumineuse, tendre ou flamboyante

Éclats virtuoses, élans du cœur, soupirs suspendus Les Beaux Airs du Baroque célèbre l’art de l’émotion à l’état pur

Au fil d’airs parmi les plus inspirés du XVIIᵉ et du XVIIIᵉ siècle, le concert met en lumière la richesse expressive des grandes pages baroques, où la voix devient instrument d’ornement et de passion, tour à tour lumineuse, tendre ou flamboyante. Portée par la présence de Sofia KIRWAN-BAEZ, dont la sensibilité et la musicalité révèlent toute la finesse de ce répertoire, cette soirée invite à redécouvrir la grâce et la théâtralité d’une musique faite de contrastes et de couleurs. Un voyage au cœur des affects baroques, là où chaque air raconte une histoire et fait vibrer le temps présent

Directeur Patrick Hilliard

Interprètes La DOMITIENNE, Sofia Kirwan-Baez, Anne Maugard, Lucas Pauchet

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109 D43 Floirac 46600 Lot Occitanie

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English :

Virtuoso bursts, heartfelt outbursts, suspended sighs: Les Beaux Airs du Baroque celebrates the art of pure emotion

Through some of the most inspired arias of the 17th? and 18th? centuries, the concert highlights the expressive richness of the great Baroque pages, where the voice becomes an instrument of ornament and passion, in turn luminous, tender or flamboyant

L’événement Festival de Musique Baroque de Martel Les Beaux Airs du Baroque Floirac a été mis à jour le 2026-05-12 par OT Vallée de la Dordogne