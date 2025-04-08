ELENA NAGAPETYAN – ARKEA ARENA Floirac

ELENA NAGAPETYAN Début : 2026-05-28 à 20:30. Tarif : – euros.

CHEYENNE PRODUCTIONS & BILLAL CHEGRA EN ACCORD AVEC LNA PRODUCTIONS, PRÉSENTENT : ELENA NAGAPETYANMa plus grande peur dans la vie, c’est d’avoir des regrets et de croiser un cafard. Les cafards, j’en ai déjà eu. Pour le reste, je referais tout de la même manière : quitter la maison de ma mère à 13 ans, débarquer en France à 22 ans, épouser un date Tinder, avoir un enfant et divorcer.Je suis née en Ouzbékistan, j’ai grandi en Russie et, après une dépression post-partum, un divorce et plusieurs métiers, j’ai ressenti le besoin de raconter mon histoire. Monter sur scène pour le faire dans une langue qui n’est pas la mienne, mais que je maîtrise mieux que certains français, ça valait vraiment le coup.Ce spectacle raconte le parcours d’une fille qui essaie d’assumer ses choix, même quand il faut aller au parc avec son fils malgré une gueule de bois. Celle qui ose dire ce qu’elle pense et vivre comme elle veut. Libre.

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ARKEA ARENA 48-50 AVENUE JEAN ALFONSEA 33270 Floirac 33