Exposition d’art contemporain Alter Ego #3 Floirac
Exposition d’art contemporain Alter Ego #3 Floirac vendredi 24 juillet 2026.
Floirac
Exposition d’art contemporain Alter Ego #3
Chapelle Saint-Roch Floirac Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 15:00:00
fin : 2026-08-01 19:00:00
Date(s) :
2026-07-24
14 artistes locaux se réunissent pour une expérience artistique collaborative
14 artistes locaux se réunissent pour une expérience artistique collaborative. À la manière d’un cadavre exquis plastique, ils travaillent en duos pour concevoir des œuvres à quatre mains
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Chapelle Saint-Roch Floirac 46600 Lot Occitanie +33 6 75 88 24 46
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English :
14 local artists come together for a collaborative art experience
L’événement Exposition d’art contemporain Alter Ego #3 Floirac a été mis à jour le 2026-06-05 par OT Vallée de la Dordogne
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