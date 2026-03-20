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Exposition d’art contemporain Alter Ego #3 Floirac

Exposition d’art contemporain Alter Ego #3 Floirac

Exposition d’art contemporain Alter Ego #3 Floirac vendredi 24 juillet 2026.

Adresse : Chapelle Saint-Roch

Ville : 46600 Floirac

Département : Lot

Début : vendredi 24 juillet 2026

Fin : samedi 1 août 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif : Gratuit

Floirac

Exposition d’art contemporain Alter Ego #3

Chapelle Saint-Roch Floirac Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 15:00:00
fin : 2026-08-01 19:00:00

Date(s) :
2026-07-24

14 artistes locaux se réunissent pour une expérience artistique collaborative

14 artistes locaux se réunissent pour une expérience artistique collaborative. À la manière d’un cadavre exquis plastique, ils travaillent en duos pour concevoir des œuvres à quatre mains

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Chapelle Saint-Roch Floirac 46600 Lot Occitanie +33 6 75 88 24 46 

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English :

14 local artists come together for a collaborative art experience

L’événement Exposition d’art contemporain Alter Ego #3 Floirac a été mis à jour le 2026-06-05 par OT Vallée de la Dordogne

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