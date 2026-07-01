Informations pratiques

Floirac

Rencontres autour du four à pain des Nouals

Floirac Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-29 11:00:00

fin : 2026-07-29

Date(s) :

2026-07-29

Journée à la carte animée par l’association La Granja

Journée à la carte animée par l’association La Granja. Évocation en français et en occitan, des usages et anecdotes autour du pain, du four et de la vie qui s'y est faite jadis et qui perdure aujourd'hui. 11h30 / Cuisson du pain par Florent Ricou, boulanger à Vayssou Montvalent 13h / Défournage du pain, atelier pompe à huile du Quercy et cuisson des préparations apportées par les participants Convivialité autour du pique-nique façon auberge espagnole accompagné de la dégustation du pain Les personnes qui le souhaitent pourront utiliser le four pour cuire leurs préparations. Les ustensiles de cuisine, la vaisselle et les couverts ne sont pas fournis. Prévoir de l’eau en quantité suffisante (pas d’approvisionnement possible sur le site) et de quoi collecter ses propres déchets. Fléchage depuis la place de Floirac

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Floirac 46600 Lot Occitanie

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English :

Day of the Map, organized by the La Granja association

L’événement Rencontres autour du four à pain des Nouals Floirac a été mis à jour le 2026-07-05 par OT Vallée de la Dordogne