Exposition – Les tramways à vapeur TIV : quand le train passait à Saint-Aubin, Salle du Conseil municipal, mairie de Saint-Aubin-d’Aubigné, Saint-Aubin-d’Aubigné

Informations pratiques

Exposition – Les tramways à vapeur TIV : quand le train passait à Saint-Aubin 19 et 20 septembre Salle du Conseil municipal, mairie de Saint-Aubin-d’Aubigné Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Les Tramways d’Ille-et-Vilaine (TIV) sont une ancienne compagnie de chemin de fer secondaire implantée en Ille-et-Vilaine, en activité de la fin du XIXe au milieu du XXe siècle.

Le réseau à voie métrique totalisait jusqu’à 510 km de voies à son apogée. Le centre du réseau était situé à Rennes.

En savoir plus : source

Le TIV passait à Saint-Aubin-d’Aubigné.

Salle du Conseil municipal, mairie de Saint-Aubin-d’Aubigné 4 place de la Mairie 35250 Saint-Aubin-d’Aubigné Saint-Aubin-d’Aubigné 35250 Ille-et-Vilaine Bretagne 02 99 55 20 23 https://www.saint-aubin-daubigne.fr/ https://www.facebook.com/SaintAubindAubigne;https://www.saint-aubin-daubigne.fr/index.php/patrimoine-local-51 [{« link »: « https://fr.wikipedia.org/wiki/Tramways_d%27Ille-et-Vilaine »}]

Les Tramways d’Ille-et-Vilaine (TIV) sont une ancienne compagnie de chemin de fer secondaire implantée en Ille-et-Vilaine

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