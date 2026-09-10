Exposition « L’esprit en pause », Atelier Hélène Roux, Metz
samedi 19 septembre 2026 · Atelier Hélène Roux · Metz
Informations pratiques
Exposition « L’esprit en pause » 19 et 20 septembre Atelier Hélène Roux Moselle
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Cinq artistes pour cinq pratiques singulières conçues comme des hommages à la photographie. Qu’il s’agisse de références, de citations, de matériel, la photographie est au coeur de leurs préoccupations. Celle qui fut écriture de lumière et sujet de débats au XIXe siècle continue à questionner, à inspirer, à inciter pour ce qu’elle est et ce qu’elle représente.
Avec les oeuvres de : Hélène Roux, Renée Kisiel, Odile Jager-Poirel, Nicolas Roux, Clara Charrière.
Atelier Hélène Roux 68, rue Mazelle 57000 Metz Metz 57000 Bellecroix Moselle Grand Est
Cinq artistes pour cinq pratiques singulières conçues comme des hommages à la photographie. Qu’il s’agisse de références, de citations, de matériel, la photographie est au coeur de leurs Celle qui de…
© Hélène Roux
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