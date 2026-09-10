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Exposition « L’esprit en pause », Atelier Hélène Roux, Metz

samedi 19 septembre 2026 · Atelier Hélène Roux · Metz

Exposition « L’esprit en pause », Atelier Hélène Roux, Metz

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Atelier Hélène Roux
Adresse
68, rue Mazelle 57000 Metz
Ville
57000 Metz
Département
Moselle

Exposition « L’esprit en pause » 19 et 20 septembre Atelier Hélène Roux Moselle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Cinq artistes pour cinq pratiques singulières conçues comme des hommages à la photographie. Qu’il s’agisse de références, de citations, de matériel, la photographie est au coeur de leurs préoccupations. Celle qui fut écriture de lumière et sujet de débats au XIXe siècle continue à questionner, à inspirer, à inciter pour ce qu’elle est et ce qu’elle représente.
Avec les oeuvres de : Hélène Roux, Renée Kisiel, Odile Jager-Poirel, Nicolas Roux, Clara Charrière.

Atelier Hélène Roux 68, rue Mazelle 57000 Metz Metz 57000 Bellecroix Moselle Grand Est
Cinq artistes pour cinq pratiques singulières conçues comme des hommages à la photographie. Qu’il s’agisse de références, de citations, de matériel, la photographie est au coeur de leurs Celle qui de…

© Hélène Roux

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