Exposition : Lézat-sur-Lèze en cartes postales anciennes, Hôtel de Ville de Lézat sur Lèze, Lézat-sur-Lèze

Informations pratiques

Exposition : Lézat-sur-Lèze en cartes postales anciennes Samedi 19 septembre, 09h30, 14h00 Hôtel de Ville de Lézat sur Lèze Ariège

Gratuit. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

À proximité de la salle de classe 1900-1960 et de l’exposition sur l’histoire du tramway de la vallée de la Lèze, présentant la maquette de la gare de Lézat, des cartes postales anciennes agrandies de Lézat-sur-Lèze seront exposées.

Ces espaces seront également ouverts à la visite.

Hôtel de Ville de Lézat sur Lèze Place de l’Hôtel de ville, 09210 Lézat-sur-Lèze Lézat-sur-Lèze 09210 Ariège Occitanie Ancien bâtiment conventuel du XVIIIe siècle, il héberge depuis 1894 la Mairie et depuis le départ de l’école élémentaire, il accueille également des associations. Parking sur la place de l’Hôtel de ville.

A proximité de la salle de classe 1900-1960 et de l’exposition sur l’histoire du tramway de la Vallée de la Lèze présentant la maquette de la gare de Lézat qui serons ouvertes à la visite, seront des…

©Georges GAUBERT