Exposition L’histoire de Parnans de 1830 à 1953 Journées Européennes du Patrimoine Eglise Saint-Évode Parnans
samedi 19 septembre 2026 · Eglise Saint-Évode · Parnans
Informations pratiques
Parnans
Exposition L’histoire de Parnans de 1830 à 1953 Journées Européennes du Patrimoine
Eglise Saint-Évode 47 Montée de l’église Parnans Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19
A partir de documents, témoignages et photos, l’exposition retrace l’histoire de l’église, de la fontaine, des lavoirs, plaques de cocher et commerces existants à Parnans à cette époque entre 1830 et 1953.
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Eglise Saint-Évode 47 Montée de l’église Parnans 26750 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 45 31 77 mairie@parnans.fr
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English : Exposition L’histoire de Parnans de 1830 à 1953 Journées Européennes du Patrimoine
Drawing on documents, firsthand accounts, and photographs, the exhibition traces the history of the church, the fountain, the washhouses, coachmen’s plaques, and businesses that existed in Parnans during that period, between 1830 and 1953.
L’événement Exposition L’histoire de Parnans de 1830 à 1953 Journées Européennes du Patrimoine Parnans a été mis à jour le 2026-09-02 par Valence Romans Tourisme