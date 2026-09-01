Exposition L’histoire de Parnans de 1830 à 1953 Journées Européennes du Patrimoine Eglise Saint-Évode Parnans

Informations pratiques

Parnans

Exposition L’histoire de Parnans de 1830 à 1953 Journées Européennes du Patrimoine

Eglise Saint-Évode 47 Montée de l’église Parnans Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

A partir de documents, témoignages et photos, l’exposition retrace l’histoire de l’église, de la fontaine, des lavoirs, plaques de cocher et commerces existants à Parnans à cette époque entre 1830 et 1953.

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Eglise Saint-Évode 47 Montée de l’église Parnans 26750 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 45 31 77 mairie@parnans.fr

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English : Exposition L’histoire de Parnans de 1830 à 1953 Journées Européennes du Patrimoine

Drawing on documents, firsthand accounts, and photographs, the exhibition traces the history of the church, the fountain, the washhouses, coachmen’s plaques, and businesses that existed in Parnans during that period, between 1830 and 1953.

L’événement Exposition L’histoire de Parnans de 1830 à 1953 Journées Européennes du Patrimoine Parnans a été mis à jour le 2026-09-02 par Valence Romans Tourisme