Exposition Lieux dits Saint-Rémy
Exposition Lieux dits Saint-Rémy mercredi 6 mai 2026.
Saint-Rémy
Exposition Lieux dits
Route de Caen Saint-Rémy Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-06 17:00:00
fin : 2026-05-06
Date(s) :
2026-05-06
Exposition Lieux dits, mots et images du Cingal et de la Suisse Normande
La Compagnie Baïnes vous invite au vernissage de l’exposition Lieux dits, dernière étape du projet de territoire du même nom ayant parcouru écoles, centres de loisirs et bibliothèques du Cingal et de la Suisse Normande, en quête de récits plus ou moins imaginaires autour de la nature de ce coin de Normandie.
À cette occasion, vous pourrez découvrir les œuvres collectées sur le territoire et assister à une lecture par des enfants de quelques textes écrits lors d’ateliers animés par Adrien Cornaggia et Charlotte Andres.
Mercredi 6 mai 2026, à 17h, à la bibliothèque du centre culturel des Fosses d’Enfer, St Rémy/Orne.
Projet soutenu par la Communauté de communes Cingal Suisse-Normande, le département du Calvados et la commune de Saint-Rémy-sur-Orne. .
Route de Caen Saint-Rémy 14570 Calvados Normandie +33 2 31 69 14 11
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English : Exposition Lieux dits
Lieux dits exhibition, words and images from the Cingal and Suisse Normande regions
L’événement Exposition Lieux dits Saint-Rémy a été mis à jour le 2026-04-17 par OT Suisse Normande
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