Exposition : Ligugé au fil des photos, Bureau Municipal du Tourisme de Ligugé, Ligugé

Informations pratiques

Exposition : Ligugé au fil des photos Samedi 19 septembre, 10h00, 14h00 Bureau Municipal du Tourisme de Ligugé Vienne

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Exposition « Ligugé à travers les objectifs »

À l’occasion du bicentenaire de la photographie, découvrez Ligugé au fil des époques.

Une première partie de l’exposition retrace l’histoire de la commune à travers différents témoignages de vie. La seconde présente les œuvres des participants à un concours photographique.

Bureau Municipal du Tourisme de Ligugé Espace Culturel Eugène Aubin, Place Pannonhalma, 86240 Ligugé Ligugé 86240 Vienne Nouvelle-Aquitaine 05 49 55 97 19 https://www.liguge.fr/vie-touristique-et-culturelle/le-bureau-municipal-du-tourisme Ouvert du mardi au dimanche en juillet, août et septembre, le bureau municipal du tourisme vous propose des informations et de la documentation sur la commune et ses alentours. Parking. Accès PMR.

Exposition : Ligugé au travers des caméras. En l’honneur du bicentenaire de la photographie, venez admirer Ligugé au fil des époques.

©BMT Ligugé