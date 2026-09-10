Exposition : l’image au service de l’histoire, Musée deThiepval, 8 rue de l’ANcre, 80300 Thiepval, Thiepval

Informations pratiques

Exposition : l’image au service de l’histoire 19 et 20 septembre Musée deThiepval, 8 rue de l’ANcre, 80300 Thiepval Somme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Comparez la fresque du 1er juillet 1916 avec des images d’archives,dont celles du film La Bataille de la Somme. Une autre manière de comprendre la bataille.

Musée deThiepval, 8 rue de l’ANcre, 80300 Thiepval 8 rue de l’Ancre, 80300 Thiepval Thiepval 80300 Somme Hauts-de-France +33 (0)3 22 74 60 47 https://www.historial.fr/ Consacré aux batailles de la Somme, en particulier à celle de 1916, le musée de Thiepval en restitue l’histoire et les mémoires en croisant les regards des belligérants. Il offre une expérience de visite singulière et originale avec, en particulier, le vaste panorama de l’offensive du 1er juillet 1916 réalisé par Joe Sacco. Horaires :

Du 01 mars au 31 oct. : tous les jours de 9h30 à 18h

(Ouverture à 13 h le mercredi 23 septembre 2026)

Du 01 nov. A fin février : tous les jours de 9h30-17h

Fermeture annuelle : de la mi-décembre à mi-janvier.

Services en accès libre :

Distributeurs de café et boissons fraiches

Boutique-Librairie

Centre d’accueil et d’interprétation

Redécouvrez « Maudite soit la Guerre » (Ben) et « Tiens, voilà du rata » (Robert Combas), deux

© Historial de la Grande Guerre