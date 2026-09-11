Exposition L’Indonésie et ses fantômes Galerie Abraxas Arudy
mercredi 30 septembre 2026 · Galerie Abraxas · Arudy
Informations pratiques
Arudy
Exposition L’Indonésie et ses fantômes
Galerie Abraxas 2 Rue Carnot Arudy Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-30 14:00:00
fin : 2026-10-03 18:00:00
Date(s) :
2026-09-30
Exposition visible du mercredi 30 septembre au samedi 24 octobre.
En Indonésie, les anciens prisonniers politiques du Nouvel Ordre de Suharto restent muselés depuis 50 ans par un système d’oppression toujours actif malgré la démocratie. A travers un tribunal populaire symbolique à La Haye et un voyage dans l’archipel à leur rencontre, les victimes du régime témoignent enfin de leur terrible vécu révélant l’un des crimes majeurs contre l’humanité du XXème siècle. Une exposition de Truly et Stépgane Rolland. .
Galerie Abraxas 2 Rue Carnot Arudy 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 88 46 45 33
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English : Exposition L’Indonésie et ses fantômes
L’événement Exposition L’Indonésie et ses fantômes Arudy a été mis à jour le 2026-08-28 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées
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