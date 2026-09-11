Exposition L’Indonésie et ses fantômes Galerie Abraxas Arudy

Informations pratiques

Arudy

Exposition L’Indonésie et ses fantômes

Galerie Abraxas 2 Rue Carnot Arudy Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-07 14:00:00

fin : 2026-10-10 18:00:00

Date(s) :

2026-10-07

Exposition visible du mercredi 30 septembre au samedi 24 octobre.

En Indonésie, les anciens prisonniers politiques du Nouvel Ordre de Suharto restent muselés depuis 50 ans par un système d’oppression toujours actif malgré la démocratie. A travers un tribunal populaire symbolique à La Haye et un voyage dans l’archipel à leur rencontre, les victimes du régime témoignent enfin de leur terrible vécu révélant l’un des crimes majeurs contre l’humanité du XXème siècle. Une exposition de Truly et Stépgane Rolland. .

Galerie Abraxas 2 Rue Carnot Arudy 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 88 46 45 33

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Exposition L’Indonésie et ses fantômes

L’événement Exposition L’Indonésie et ses fantômes Arudy a été mis à jour le 2026-08-28 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées