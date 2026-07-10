Informations pratiques

Saint-Préjet-d’Allier

Exposition linogravure

Bibliothèque Saint-Préjet-d’Allier Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-08-03 09:30:00

fin : 2026-08-29 11:30:00

Date(s) :

2026-08-03

La bibliothèque a le plaisir d’accueillir l’exposition de linogravure de Brin d’encre.

Venez la découvrir !

Le vernissage aura lieu le 3 août à 18h.

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Bibliothèque Saint-Préjet-d’Allier 43580 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes bibliothequelesmotsdelance@proton.me

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English :

The library is pleased to host the Brin d’encre linocut exhibition.

Come check it out!

The opening reception will take place on August 3 at 6 p.m.

L’événement Exposition linogravure Saint-Préjet-d’Allier a été mis à jour le 2026-07-10 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay