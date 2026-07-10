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AGENDA · Saint-Préjet-d'Allier

Exposition linogravure Saint-Préjet-d’Allier

lundi 3 août 2026 · Saint-Préjet-d'Allier

Informations pratiques

Début
lundi 3 août 2026
Fin
samedi 29 août 2026
Heure de début
09:30:00
Adresse
Bibliothèque
Ville
43580 Saint-Préjet-d'Allier
Département
Haute-Loire
Tarif

Saint-Préjet-d’Allier

Exposition linogravure

Bibliothèque Saint-Préjet-d’Allier Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-08-03 09:30:00
fin : 2026-08-29 11:30:00

Date(s) :
2026-08-03

La bibliothèque a le plaisir d’accueillir l’exposition de linogravure de Brin d’encre.
Venez la découvrir !
Le vernissage aura lieu le 3 août à 18h.
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Bibliothèque Saint-Préjet-d’Allier 43580 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes   bibliothequelesmotsdelance@proton.me

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English :

The library is pleased to host the Brin d’encre linocut exhibition.
Come check it out!
The opening reception will take place on August 3 at 6 p.m.

L’événement Exposition linogravure Saint-Préjet-d’Allier a été mis à jour le 2026-07-10 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay