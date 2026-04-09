EXPOSITION L’INVISIBLE EN MOUVEMENT Assignan
EXPOSITION L’INVISIBLE EN MOUVEMENT Assignan vendredi 10 juillet 2026.
Assignan
EXPOSITION L’INVISIBLE EN MOUVEMENT
rue de Paris Assignan Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10
fin : 2026-08-02
Date(s) :
2026-07-10
Exposition le Sud Lumières et reflets de Géraldine Garçon et Daniel Mielniczek
Vernissage le 13 juin à 18h
Exposition l’invisible en mouvement de Géraldine Auret Dace Garleja
Vernissage le 10 juillet à 18h .
rue de Paris Assignan 34360 Hérault Occitanie +33 6 75 37 75 59 galerie.rue.de.paris@gmail.fr
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English : EXPOSITION L’INVISIBLE EN MOUVEMENT
Exhibition le Sud Lumières et reflets by Géraldine Garçon and Daniel Mielniczek
Opening June 13 at 6pm
L’événement EXPOSITION L’INVISIBLE EN MOUVEMENT Assignan a été mis à jour le 2026-04-09 par 34 OT DU CANAL DU MIDI AU ST-CHINIAN
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