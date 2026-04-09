Assignan

EXPOSITION L’INVISIBLE EN MOUVEMENT

rue de Paris Assignan Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10

fin : 2026-08-02

Date(s) :

2026-07-10

Exposition le Sud Lumières et reflets de Géraldine Garçon et Daniel Mielniczek

Vernissage le 13 juin à 18h

Exposition l’invisible en mouvement de Géraldine Auret Dace Garleja

Vernissage le 10 juillet à 18h .

rue de Paris Assignan 34360 Hérault Occitanie +33 6 75 37 75 59 galerie.rue.de.paris@gmail.fr

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English : EXPOSITION L’INVISIBLE EN MOUVEMENT

Exhibition le Sud Lumières et reflets by Géraldine Garçon and Daniel Mielniczek

Opening June 13 at 6pm

L’événement EXPOSITION L’INVISIBLE EN MOUVEMENT Assignan a été mis à jour le 2026-04-09 par 34 OT DU CANAL DU MIDI AU ST-CHINIAN