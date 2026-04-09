Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

EXPOSITION L’INVISIBLE EN MOUVEMENT Assignan

EXPOSITION L’INVISIBLE EN MOUVEMENT Assignan vendredi 10 juillet 2026.

Adresse : rue de Paris

Ville : 34360 Assignan

Département : Hérault

Début : vendredi 10 juillet 2026

Fin : dimanche 2 août 2026

Tarif :

Assignan

EXPOSITION L’INVISIBLE EN MOUVEMENT

rue de Paris Assignan Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10
fin : 2026-08-02

Date(s) :
2026-07-10

Exposition le Sud Lumières et reflets de Géraldine Garçon et Daniel Mielniczek
Vernissage le 13 juin à 18h
Exposition l’invisible en mouvement de Géraldine Auret Dace Garleja
Vernissage le 10 juillet à 18h   .

rue de Paris Assignan 34360 Hérault Occitanie +33 6 75 37 75 59  galerie.rue.de.paris@gmail.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : EXPOSITION L’INVISIBLE EN MOUVEMENT

Exhibition le Sud Lumières et reflets by Géraldine Garçon and Daniel Mielniczek
Opening June 13 at 6pm

L’événement EXPOSITION L’INVISIBLE EN MOUVEMENT Assignan a été mis à jour le 2026-04-09 par 34 OT DU CANAL DU MIDI AU ST-CHINIAN

À voir aussi à Assignan (Hérault)