Exposition Littoraux intérieurs Galerie de l’Abbaye Saint-Jacut-de-la-Mer

Saint-Jacut-de-la-Mer

Exposition Littoraux intérieurs

Galerie de l’Abbaye 3 Rue de l’Abbaye Saint-Jacut-de-la-Mer Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-29 15:00:00

fin : 2026-08-10 19:00:00

Date(s) :

2026-07-29

Le paysage comme fragments intimes

Exposition d’Eva Pilliat Gohier

L’exposition d’Eva Pilliat Gohier vous propose une vision sensible et résolument contemporaine du littoral atlantique. La mer fait écho à un paysage intérieur, nourri de lumières, de mémoires et de sensations. A partir de fragments observés, esquissés puis réinventés dans l’atelier, les oeuvres recomposent librement le paysage entre matière, vibration et transparence.

Présence de l’artiste sur place tous les jours

Artiste formée aux Beaux-Arts, Eva Pilliat Gohier développe depuis de nombreuses années un travail personnel autour du paysage et sa lumière vibratoire. Son travail est présentée dans de nombreuses galeries en France et ses oeuvres figurent dans des collections privées en France et à l’International. Plusieurs récompenses et prix ont jalonné son travail lors des salons de peinture de renom.

Supports, techniques utilisés Toiles, aquarelles et techniques mixtes sur papier .

Galerie de l’Abbaye 3 Rue de l’Abbaye Saint-Jacut-de-la-Mer 22750 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 27 71 19

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English :

L’événement Exposition Littoraux intérieurs Saint-Jacut-de-la-Mer a été mis à jour le 2026-06-19 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme