Exposition LUCIEN POUËDRAS La mémoire du peintre Lieu-dit La Roche Jagu Ploëzal

Ploëzal

Exposition LUCIEN POUËDRAS La mémoire du peintre

Lieu-dit La Roche Jagu Domaine départemental de la Roche-Jagu Ploëzal Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-08 10:00:00

fin : 2026-09-27 18:00:00

Date(s) :

2026-05-08

Le Domaine départemental de la Roche-Jagu consacre une exposition majeure dédiée au peintre Lucien Pouëdras. Cette exposition mettra en lumière plus de 124 œuvres originales, dont une grande partie de ses toiles réalisées depuis 2018. Elle donnera également à entendre des commentaires sonores de l’artiste, précieux témoin de la vie rurale en Bretagne avant le remembrement d’après-guerre.

Au-delà de l’approche ethnologique, les œuvres de Lucien Pouëdras permettent de prendre toute la mesure des qualités de l’artiste, qualifié parfois de peintre naïf mais surtout libre de proposer une peinture singulière.

Cette exposition est l’occasion de découvrir une œuvre rare, sensible, révélatrice d’une biodiversité en partie disparue, soulignant un enjeu plus actuel que jamais à l’heure des bouleversements écologiques.

Fondé sur l’observation, le jeu et la manipulation, un parcours ludique a été conçu pour accompagner le public dans la découverte des œuvres. Ce parcours s’adresse à tous les publics, quels que soient l’âge ou les capacités de compréhension, et propose de découvrir l’exposition de manière récréative et pédagogique. .

Lieu-dit La Roche Jagu Domaine départemental de la Roche-Jagu Ploëzal 22260 Côtes-d’Armor Bretagne

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L’événement Exposition LUCIEN POUËDRAS La mémoire du peintre Ploëzal a été mis à jour le 2026-04-24 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol