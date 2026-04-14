Sortie kayak le long du Trieux, Château de la Roche-Jagu, Ploëzal

Sortie kayak le long du Trieux Vendredi 5 juin, 09h30 Château de la Roche-Jagu Côtes-d’Armor

Plein tarif 15 € | Tarif réduit 10 €

Dès 14 ans (accompagné)

Réservation possible un mois avant l’événement

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T09:30:00+02:00 – 2026-06-05T12:00:00+02:00

Fin : 2026-06-05T09:30:00+02:00 – 2026-06-05T12:00:00+02:00

Embarquez pour une balade en kayak sur le Trieux, au départ de la cale du Domaine jusqu’au pont de Frynaudour. Vous pourrez observer les prés-salés et la flore atypique et fragile qui y habite, et peut-être prendre pied dans une zone reculée du Domaine, avant de revenir au pied du château.

Equipement à prévoir : Une serviette, vêtements et chaussures qui ne craignent pas l’eau, des vêtements de rechange.

Il est indispensable de savoir nager.

Kayaks doubles ; cette activité est déconseillée aux personnes souffrant de douleurs articulaires.

Rendez-vous à la cale du Domaine de la Roche-Jagu (suivre le panneau « Port de la Roche-Jagu » à partir de la départementale D787)

Château de la Roche-Jagu Château de la Roche-Jagu, 22260 Ploëzal, France Ploëzal 22260 Côtes-d’Armor Bretagne +33296956235 https://larochejagu.fr https://www.facebook.com/larochejagu [{« type »: « link », « value »: « https://larochejagu.fr/agenda/sortie-kayak-le-long-du-trieux-6 »}] Parc départemental contemporain aménagé au cours des années 1990 par l’architecte paysagiste Bertrand Paulet sur le site escarpé d’une forteresse médiévale dominant une boucle du Trieux. Étagé en terrasses offrant de nombreux points de vue, le parc s’organise autour de l’eau, domestiquée en une succession de bassins reliés par des goulettes. Plus près du château, les jardins offrent de petits espaces consacrés aux fleurs, aux simples et aux légumes. Ouverture toute l’année, ateliers nature, programmation culturelle (74 ha). Parking gratuit pour vélos, cars et voitures, situé à 300 mètres du château. L’enceinte du domaine est interdite aux vélos et véhicules à moteur non-autorisés. Une borne de recharge pour voiture électrique (2 places) est à disposition.

Embarquez pour une balade en kayak sur le Trieux, au départ de la cale du Domaine jusqu’au pont de Frynaudour. Vous pourrez observer les prés-salés et la flore atypique et fragile qui y habite, et du…

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