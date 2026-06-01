Concert Mémé K7 Kreiz Breizh Akademi #10 Lieu-dit La Roche Jagu Ploëzal

Ploëzal

Concert Mémé K7 Kreiz Breizh Akademi #10

Lieu-dit La Roche Jagu Domaine départemental de la Roche-Jagu Ploëzal Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-21

Si vous aimez la musique trad’ fusion !

Mémé K7, le 10e collectif de Kreiz Breizh Akademi est un orchestre hybride réunissant 10 musiciens et musiciennes autour du violoniste Pierre Droual. Ce projet audacieux prolonge et réinvente des chants anciens de femmes de Basse-Bretagne du XXe siècle (Katrin Guern, Julienne Juguet, Marie Goavec,…). Loin des clichés, la mémoire des femmes bretonnes devient matière vivante, viscérale, résolument rock. .

Lieu-dit La Roche Jagu Domaine départemental de la Roche-Jagu Ploëzal 22260 Côtes-d’Armor Bretagne

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Concert Mémé K7 Kreiz Breizh Akademi #10 Ploëzal a été mis à jour le 2026-05-29 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol