Visite libre du parc de la Roche-Jagu, Château de la Roche-Jagu, Ploëzal

Visite libre du parc de la Roche-Jagu 5 – 7 juin Château de la Roche-Jagu Côtes-d’Armor

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T09:00:00+02:00 – 2026-06-05T19:30:00+02:00

Fin : 2026-06-07T09:00:00+02:00 – 2026-06-07T19:30:00+02:00

En Bretagne, dans les Côtes d’Armor, entre Paimpol et Pontrieux, le Domaine départemental de la Roche-Jagu est un site naturel, patrimonial et culturel emblématique, propriété du Département des Côtes-d’Armor depuis 1958.

Situé au cœur d’un espace naturel et bocager riche d’une flore et d’une faune variées, il s’étend sur une superficie de 64 hectares. Son château du XVe siècle, classé Monument Historique, ses trente hectares de jardins reconnus « jardin remarquable », et son parc labellisé « EcoJardin » vivent chaque saison au rythme des expositions, des spectacles, des concerts, des ateliers, des conférences et des sorties nature.

Château de la Roche-Jagu Château de la Roche-Jagu, 22260 Ploëzal, France Ploëzal 22260 Côtes-d’Armor Bretagne +33296956235 https://larochejagu.fr https://www.facebook.com/larochejagu Parc départemental contemporain aménagé au cours des années 1990 par l’architecte paysagiste Bertrand Paulet sur le site escarpé d’une forteresse médiévale dominant une boucle du Trieux. Étagé en terrasses offrant de nombreux points de vue, le parc s’organise autour de l’eau, domestiquée en une succession de bassins reliés par des goulettes. Plus près du château, les jardins offrent de petits espaces consacrés aux fleurs, aux simples et aux légumes. Ouverture toute l’année, ateliers nature, programmation culturelle (74 ha). Parking gratuit pour vélos, cars et voitures, situé à 300 mètres du château. L’enceinte du domaine est interdite aux vélos et véhicules à moteur non-autorisés. Une borne de recharge pour voiture électrique (2 places) est à disposition.

En Bretagne, dans les Côtes d’Armor, entre Paimpol et Pontrieux, le Domaine départemental de la Roche-Jagu est un site naturel, patrimonial et culturel emblématique, propriété du Département des au…

©Antoine LORGNIER