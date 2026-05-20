Balade en anglais la biodiversité du parc de la Roche-Jagu Lieu-dit La Roche Jagu Ploëzal
Balade en anglais la biodiversité du parc de la Roche-Jagu Lieu-dit La Roche Jagu Ploëzal dimanche 19 juillet 2026.
Ploëzal
Balade en anglais la biodiversité du parc de la Roche-Jagu
Lieu-dit La Roche Jagu Domaine Départemental de La Roche Jagu Ploëzal Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19
fin : 2026-07-19
Date(s) :
2026-07-19
En anglais, explorez les multiples facettes du parc, de sa gestion en faveur de la biodiversité à l’art naturel éphémère (Land art) et au patrimoine historique du site. Nous prendrons aussi le temps d’éveiller nos sens pour enrichir notre relation à ce magnifique lieu qui surplombe la vallée du Trieux. Après notre balade, nous pourrons poursuivre nos échanges autour d’un thé café Le Petit Jagu ! 12 personnes maximum. .
Lieu-dit La Roche Jagu Domaine Départemental de La Roche Jagu Ploëzal 22260 Côtes-d’Armor Bretagne
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English :
L’événement Balade en anglais la biodiversité du parc de la Roche-Jagu Ploëzal a été mis à jour le 2026-05-20 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol
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