Écoute commentée par Marc Namblard Les multiples visages sonores de l’eau Lieu-dit La Roche Jagu Ploëzal
Écoute commentée par Marc Namblard Les multiples visages sonores de l’eau Lieu-dit La Roche Jagu Ploëzal samedi 1 août 2026.
Ploëzal
Écoute commentée par Marc Namblard Les multiples visages sonores de l’eau
Lieu-dit La Roche Jagu Domaine départemental de la Roche-Jagu Ploëzal Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 15:00:00
fin : 2026-08-01
Date(s) :
2026-08-01
Cette diffusion sonore propose une immersion dans les multiples visages de l’eau. De la source au ruissellement, de la pluie à la glace, de la percolation à la rivière invisible, les sons se déploient et dessinent un paysage vivant, en perpétuelle transformation. L’eau y apparaît tour à tour matière, mouvement et souffle, puis support essentiel du vivant, qui se met à son tour à striduler, à crépiter, à vocaliser… Une invitation à l’écoute attentive, à ralentir et à se laisser porter par ce flux sonore. .
Lieu-dit La Roche Jagu Domaine départemental de la Roche-Jagu Ploëzal 22260 Côtes-d’Armor Bretagne
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L’événement Écoute commentée par Marc Namblard Les multiples visages sonores de l’eau Ploëzal a été mis à jour le 2026-06-23 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol
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