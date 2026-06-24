Visite guidée Histoires d’arbres Lieu-dit La Roche Jagu Ploëzal

Ploëzal

Visite guidée Histoires d’arbres

Lieu-dit La Roche Jagu Domaine départemental de la Roche-Jagu Ploëzal Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25 14:30:00

fin : 2026-07-25 16:30:00

Date(s) :

2026-07-25

Saviez-vous que le saule est à l’origine de la création de l’acide acétylsalicylique, plus connu sous le nom d’aspirine ? Ou que les fruits du hêtre, les faînes , peuvent être consommés crus ou grillés, comme les châtaignes ? Le temps d’un après-midi, le Domaine départemental de la Roche-Jagu vous propose une visite insolite autour de l’arbre, en compagnie d’un jardinier du Domaine. A l’occasion d’une balade dans le parc, Jean-Christophe Hamon, élagueur-grimpeur de son état, vous dévoilera l’histoire des arbres et leurs secrets, et vous livrera de précieux conseils d’entretien, de plantation et d’élagage… sans langue de bois ! .

Lieu-dit La Roche Jagu Domaine départemental de la Roche-Jagu Ploëzal 22260 Côtes-d’Armor Bretagne

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L’événement Visite guidée Histoires d’arbres Ploëzal a été mis à jour le 2026-06-24 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol