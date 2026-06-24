Journée de spectacles gratuits à La Roche-Jagu Lieu-dit La Roche Jagu Ploëzal
Journée de spectacles gratuits à La Roche-Jagu Lieu-dit La Roche Jagu Ploëzal dimanche 26 juillet 2026.
Ploëzal
Journée de spectacles gratuits à La Roche-Jagu
Lieu-dit La Roche Jagu Domaine départemental de la Roche-Jagu Ploëzal Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26 14:00:00
fin : 2026-07-26 18:30:00
Date(s) :
2026-07-26
Du théâtre acrobatique, du hip-hop et du spectacle de rue ! Entrée libre dans la limite des places disponibles. Au programme Houl Cie Sept fois la langue / Théâtre d’objet acrobatique (14h), dès 5 ans. Broglii Cie Lapin 34 / Spectacle / Loufoquerie de rue (15h45), dès 7 ans. LaCher prise Cie Bakhus / Danse contemporaine et hip-hop (17h30). .
Lieu-dit La Roche Jagu Domaine départemental de la Roche-Jagu Ploëzal 22260 Côtes-d’Armor Bretagne
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L’événement Journée de spectacles gratuits à La Roche-Jagu Ploëzal a été mis à jour le 2026-06-24 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol
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