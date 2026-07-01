Festival de la vannerie bretonne, Domaine départemental de la Roche-Jagu, Ploëzal

Informations pratiques

Festival de la vannerie bretonne 11 et 12 juillet Domaine départemental de la Roche-Jagu Côtes-d’Armor

entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-11T10:00:00+02:00 – 2026-07-11T18:00:00+02:00

Fin : 2026-07-12T10:00:00+02:00 – 2026-07-12T18:00:00+02:00

Le temps d’un week-end, plus de 30 exposants et exposantes venus de toute la Bretagne vous invitent à découvrir la richesse et la diversité de la vannerie bretonne : traditionnelle, artistique ou contemporaine. Les vanniers et vannières partageront avec vous leurs créations et leurs techniques.

Tout au long du festival, un riche programme vous attend : ateliers pour s’initier ou se perfectionner, conférences, exposition et de nombreux stands pour échanger, apprendre et s’émerveiller.

15 h le samedi et le dimanche : conférence – Les différents types techniques de vannerie en Bretagne nous parlent de nos origines

Conférencier : Roger Hérisset, Docteur en ethnologie, chercheur associé au Centre de Recherche Bretonne et Celtique

Les types de vanneries présents en Bretagne sont plus nombreux que dans la plupart des régions d’Europe. Certains types sont universels, d’autres sont natifs et d’autres encore sont empruntés. Chacun de ces patrimoines techniques est le résultat des échanges culturels anciens ou modernes à l’œuvre sur la péninsule.

Dans toute la Bretagne et depuis longtemps, la vannerie accompagne l’activité humaine. Au sein de la Bretagne, il existe des traditions techniques propres à leur territoire. La conférence va explorer ce qui se cache derrière cette variété et faire un lien vers le peuplement de notre région.

Domaine départemental de la Roche-Jagu Roche-Jagu 22 260 Ploëzal Ploëzal 22260 Côtes-d’Armor Bretagne 02 96 95 62 35 https://larochejagu.fr/ https://www.facebook.com/larochejagu Propriété du Département des Côtes-d’Armor depuis 1958, le château de la Roche-Jagu est un édifice du XVe siècle protégé au titre des monuments historiques. Découvrir : le château médiéval, les jardins, les spectacles, les activités, un restaurant… Présence d’un parking à l’entrée du domaine

https://larochejagu.fr/infos-pratiques

Le temps d’un week-end, plus de 30 exposants et exposantes venus de toute la Bretagne vous invitent à découvrir la richesse et la diversité de la vannerie bretonne : traditionnelle, artistique ou Les…

©Domaine de la Roche-Jagu