Atelier vannerie Fabrication d’une mangeoire pour oiseaux Lieu-dit La Roche Jagu Ploëzal
Atelier vannerie Fabrication d’une mangeoire pour oiseaux Lieu-dit La Roche Jagu Ploëzal mardi 7 juillet 2026.
Ploëzal
Atelier vannerie Fabrication d’une mangeoire pour oiseaux
Lieu-dit La Roche Jagu Domaine départemental de la Roche-Jagu Ploëzal Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07
fin : 2026-07-07
Date(s) :
2026-07-07
Apprenez à créer une mangeoire en osier pour les oiseaux de votre jardin avec Carine Losay, vannière professionnelle. Durant cet atelier, l’animatrice vous expliquera les différentes techniques de tressage d’osier pour concevoir votre mangeoire pour oiseaux. Une bonne alternative aux mangeoires en plastique ou en métal qui s’adaptera parfaitement à tous les jardins !
A la fin de l’atelier, vous repartirez avec votre mangeoire prête à être installée dans votre jardin.
L’occasion de passer un moment convivial en famille ou entre amis, tout en contribuant à la préservation de la faune locale !
Cet atelier s’adresse aux débutants et débutantes comme aux initié(e)s. .
Lieu-dit La Roche Jagu Domaine départemental de la Roche-Jagu Ploëzal 22260 Côtes-d’Armor Bretagne
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English :
L’événement Atelier vannerie Fabrication d’une mangeoire pour oiseaux Ploëzal a été mis à jour le 2026-05-29 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol
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