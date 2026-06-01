Sortie kayak sur le Trieux Lieu-dit La Roche Jagu Ploëzal

Ploëzal

Sortie kayak sur le Trieux

Lieu-dit La Roche Jagu Domaine et Château de la Roche Jagu Ploëzal Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04

fin : 2026-07-04

Date(s) :

2026-07-04

Embarquez pour une balade en kayak sur le Trieux, au départ de la cale du Domaine jusqu’au pont de Frynaudour. Vous pourrez observer les prés-salés et la flore atypique et fragile qui y habite, et peut-être prendre pied dans une zone reculée du Domaine, avant de revenir au pied du château. Pensez à prendre une serviette, des vêtements et chaussures qui ne craignent pas l’eau, et des vêtements de rechange. À partir de 14 ans. Sur réservation. À noter que d’autres séances auront lieu tout au long de la saison les 05 et 19 juin, les 04 et 18 août de 9h30 à 12h00 ; ainsi que le 06 septembre de 14h00 à 16h30. .

Lieu-dit La Roche Jagu Domaine et Château de la Roche Jagu Ploëzal 22260 Côtes-d’Armor Bretagne

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English :

L’événement Sortie kayak sur le Trieux Ploëzal a été mis à jour le 2026-06-01 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol