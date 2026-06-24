Fabrique une boule de graines à planter ! Lieu-dit La Roche Jagu Ploëzal jeudi 9 juillet 2026.

Ploëzal

Fabrique une boule de graines à planter !

Lieu-dit La Roche Jagu Domaine départemental de la Roche-Jagu Ploëzal Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09 10:30:00

fin : 2026-07-09 11:30:00

Date(s) :

2026-07-09

Fabrique des boules de graines pour ton jardin ! Avec quelques arrosages, le tour est joué, les graines pousseront et ton jardin deviendra fleuri et coloré ! .

Lieu-dit La Roche Jagu Domaine départemental de la Roche-Jagu Ploëzal 22260 Côtes-d’Armor Bretagne

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English :

L’événement Fabrique une boule de graines à planter ! Ploëzal a été mis à jour le 2026-06-24 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol