Visite guidée en breton l’exposition Lucien Pouëdras La mémoire du peintre Lieu-dit La Roche Jagu Ploëzal

Ploëzal

Visite guidée en breton l’exposition Lucien Pouëdras La mémoire du peintre

Lieu-dit La Roche Jagu Domaine départemental de la Roche-Jagu Ploëzal Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04

fin : 2026-07-04

Date(s) :

2026-07-04

Gweladenn heñchet an diskouezadeg e brezhoneg Lucien Poedraz Memor Al Livour.

Découvrez l’exposition temporaire Lucien Pouëdras La mémoire du peintre , en langue bretonne. .

Lieu-dit La Roche Jagu Domaine départemental de la Roche-Jagu Ploëzal 22260 Côtes-d’Armor Bretagne

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L’événement Visite guidée en breton l’exposition Lucien Pouëdras La mémoire du peintre Ploëzal a été mis à jour le 2026-05-29 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol