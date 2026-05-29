Visite guidée en breton l’exposition Lucien Pouëdras La mémoire du peintre Lieu-dit La Roche Jagu Ploëzal
Visite guidée en breton l’exposition Lucien Pouëdras La mémoire du peintre Lieu-dit La Roche Jagu Ploëzal samedi 4 juillet 2026.
Ploëzal
Visite guidée en breton l’exposition Lucien Pouëdras La mémoire du peintre
Lieu-dit La Roche Jagu Domaine départemental de la Roche-Jagu Ploëzal Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04
fin : 2026-07-04
Date(s) :
2026-07-04
Gweladenn heñchet an diskouezadeg e brezhoneg Lucien Poedraz Memor Al Livour.
Découvrez l’exposition temporaire Lucien Pouëdras La mémoire du peintre , en langue bretonne. .
Lieu-dit La Roche Jagu Domaine départemental de la Roche-Jagu Ploëzal 22260 Côtes-d’Armor Bretagne
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L’événement Visite guidée en breton l’exposition Lucien Pouëdras La mémoire du peintre Ploëzal a été mis à jour le 2026-05-29 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol
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