Spectacle ANJELA Cie Marguerite Lieu-dit La Roche Jagu Ploëzal

Ploëzal

Spectacle ANJELA Cie Marguerite

Lieu-dit La Roche Jagu Domaine départemental de la Roche-Jagu Ploëzal Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05

fin : 2026-07-05

Date(s) :

2026-07-05

Si vous aimez les récits de vie et le doux son de la clarinette…

Conçu à partir de la vie de la poétesse Anjela Duval et de ses nombreux poèmes écrits en breton, ANJELA est un spectacle à la forme hybride qui oscille entre la voix de la poétesse, la voix documentaire et la voix musicale.

Le spectacle ANJELA se présente sous forme d’une lecture musicale, menée avec rythme par une comédienne, une lectrice du breton, un musicien/technicien du son, réunis pour organiser une dynamique, une dramaturgie et faire corps autour de la poétesse trégoroise et ses poèmes.

À partir d’un premier texte écrit à l’occasion d’une enquête menée sur les traductions de ses poèmes, la pièce investit le territoire de la poétesse, tant littéraire et culturel que géographique, entraîne le public à travers une collecte d’images et de sons au Vieux-Marché et aux alentours de sa ferme. Le public redécouvre ainsi les subtilités et la beauté de ses poèmes en breton, en même temps que les traductions.

Tantôt lecture-spectacle des poèmes en breton et en français, tantôt documentaire sensible sur les traductions et la vie d’Anjela, le spectacle est accompagné par une clarinette et une composition sonore et visuelle. .

Lieu-dit La Roche Jagu Domaine départemental de la Roche-Jagu Ploëzal 22260 Côtes-d’Armor Bretagne

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English :

L’événement Spectacle ANJELA Cie Marguerite Ploëzal a été mis à jour le 2026-05-29 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol