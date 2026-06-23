Célia Kameni (1re partie Les mouches qui miaulent) Ploëzal
Célia Kameni (1re partie Les mouches qui miaulent) Ploëzal dimanche 19 juillet 2026.
Ploëzal
Célia Kameni (1re partie Les mouches qui miaulent)
Lieu-dit La Roche Jagu Ploëzal Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19 17:00:00
fin : 2026-07-19 20:00:00
Date(s) :
2026-07-19
Reconnue comme l’une des voix de premier plan du jazz français, la chanteuse, autrice, compositrice et interprète Célia Kameni s’affranchit des classifications et propose une musique de cœur, loin des préoccupations stylistiques. Son exploration nous invite à des récits complexes, au plus près de sa sensibilité. Une expérimentation artistique et vibratoire très contemporaine pour celle qui a côtoyé les musiciens Raphael Imbert ou Anne Paceo et partagé la scène de Sting et Yael Naïm. .
Lieu-dit La Roche Jagu Ploëzal 22260 Côtes-d’Armor Bretagne
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English :
L’événement Célia Kameni (1re partie Les mouches qui miaulent) Ploëzal a été mis à jour le 2026-06-23 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol
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