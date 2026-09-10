Exposition « Lumières du siècle. Peintures et paysages. Chefs-d’œuvre de la fin du XIXe siècle », Hôtel de ville, Port-Sainte-Marie, Port-Sainte-Marie

Informations pratiques

Exposition « Lumières du siècle. Peintures et paysages. Chefs-d’œuvre de la fin du XIXe siècle » 19 et 20 septembre Hôtel de ville, Port-Sainte-Marie Lot-et-Garonne

Gratuit. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Visites guidées proposées le samedi et le dimanche.

Atelier de lecture destiné au jeune public.

Hôtel de ville, Port-Sainte-Marie Place Jean Barennes 47130 Port-Sainte-Marie Port-Sainte-Marie 47130 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine 05 53 87 21 19 https://www.portsaintemarie.fr/contact/ Situé au cœur de la bastide, sur la place Jean-Barennes, l’hôtel de ville de Port-Sainte-Marie est l’un des principaux lieux de la vie publique de la commune. Implanté dans une ancienne cité portuaire au riche passé médiéval, intimement liée à la navigation sur la Garonne, il témoigne de l’histoire administrative et civique de la ville, dont le développement fut longtemps favorisé par les échanges fluviaux.

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine 2026, l’hôtel de ville ouvre exceptionnellement ses portes pour accueillir l’exposition « Lumières du siècle. Portraits et paysages ». Cette présentation met en lumière un remarquable ensemble de peintures et de dessins réalisés entre la seconde moitié du XIXᵉ siècle et le début du XXᵉ siècle, illustrant le renouveau du paysage, l’essor du naturalisme et les recherches artistiques autour de la lumière.

Le parcours réunit des œuvres de grands artistes tels que Léon Bonnat, Alfred Roll, Henri Martin, Grégoire Calvet, Désiré Dubois et Alfred Smith, ainsi que d’autres peintres de cette période. L’ensemble offre un panorama représentatif de la peinture française, entre académisme, réalisme, naturalisme et premières influences impressionnistes.

À travers portraits et paysages, l’exposition invite le visiteur à découvrir la richesse des sensibilités artistiques qui ont marqué le tournant des XIXᵉ et XXᵉ siècles. Présentée dans le cadre patrimonial de l’hôtel de ville de Port-Sainte-Marie, elle crée un dialogue entre patrimoine architectural et chefs-d’œuvre d’une époque où la lumière est devenue l’un des sujets majeurs de la peinture. Train : TER 44 Bordeaux-Agen, arrêt Port-Sainte-Marie

Voiture : A 62 (sortie 6) / D813 / GPS : 44,25N, 0,40E

Visites guidées (samedi et dimanche)

©Dujour-Bosquet