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Exposition Lydie Rolet Maison du Gouverneur Dinan

Exposition Lydie Rolet Maison du Gouverneur Dinan vendredi 28 août 2026.

Lieu : Maison du Gouverneur

Adresse : 24 Rue du Petit Fort

Ville : 22100 Dinan

Département : Côtes-d'Armor

Début : vendredi 28 août 2026

Fin : jeudi 10 septembre 2026

Tarif :

Dinan

Exposition Lydie Rolet

Maison du Gouverneur 24 Rue du Petit Fort Dinan Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-28
fin : 2026-09-10

Date(s) :
2026-08-28

Lydie Rolet
De mon enfance d’où je fus brutalement exilée, j’ai gardé le goût de distribuer des petits morceaux à tous les vents.
Je peins comme je vis, en multifacettes.
J’oeuvre dans cet espace poétique qui modifie légèrement la perception des choses ordinaires du monde, et je n’aime pas trop les questions sur ma peinture….
Je peins, c’est tout.   .

Maison du Gouverneur 24 Rue du Petit Fort Dinan 22100 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 87 40 65 

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English :

L’événement Exposition Lydie Rolet Dinan a été mis à jour le 2026-05-14 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme

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