Exposition Lydie Rolet Maison du Gouverneur Dinan

Dinan

Exposition Lydie Rolet

Maison du Gouverneur 24 Rue du Petit Fort Dinan Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-28

fin : 2026-09-10

Date(s) :

2026-08-28

Lydie Rolet

De mon enfance d’où je fus brutalement exilée, j’ai gardé le goût de distribuer des petits morceaux à tous les vents.

Je peins comme je vis, en multifacettes.

J’oeuvre dans cet espace poétique qui modifie légèrement la perception des choses ordinaires du monde, et je n’aime pas trop les questions sur ma peinture….

Je peins, c’est tout. .

Maison du Gouverneur 24 Rue du Petit Fort Dinan 22100 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 87 40 65

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English :

L’événement Exposition Lydie Rolet Dinan a été mis à jour le 2026-05-14 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme