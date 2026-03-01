Exposition Ma plus grande œuvre et peut-être la plus idiote La Tannerie Avallon
Exposition Ma plus grande œuvre et peut-être la plus idiote
La Tannerie 12 Rue Saint-Martin Avallon Yonne
Gratuit
Début : 2026-03-22 15:00:00
fin : 2026-04-19 19:00:00
2026-03-22
L’exposition est ouverte les week‑ends jusqu’au 19 avril.
22 œuvres. 22 artistes. Qu’est‑ce qui est plus grand ? .
English : Exposition Ma plus grande œuvre et peut-être la plus idiote
