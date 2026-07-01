Informations pratiques

Louresse-Rochemenier

Exposition Ma vie de femme à la ferme

14 rue du Musée Louresse-Rochemenier Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-01 10:00:00

fin : 2026-09-30 17:00:00

Date(s) :

2026-07-01 2026-09-16

Venez découvrir au coeur du musée l’exposition temporaire Ma vie de femme à la ferme .

Plongez dans le quotidien des femmes au sein d’une exploitation agricole.

L’exposition est enrichie par une sélection d’objets et de photographies issus des réserves du musée.

PRECISIONS HORAIRES

Du 01/07 au 15/09/2026 tous les jours de 9h30 à 17h30.

Du 16/09 au 30/09/2026 le mardi, mercredi, jeudi, vendredi et les week-ends de 10h à 17h. .

14 rue du Musée Louresse-Rochemenier 49700 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 59 18 15 visite@troglodyte.fr

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English :

Come discover the special exhibition My Life as a Woman on the Farm in the heart of the museum.

L’événement Exposition Ma vie de femme à la ferme Louresse-Rochemenier a été mis à jour le 2026-07-05 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME