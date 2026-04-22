Louresse-Rochemenier

Saveurs des Troglos Eté

14 rue du musée Louresse-Rochemenier Maine-et-Loire

Tarif : 5.1 – 5.1 – 5.1 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-19 09:30:00

fin : 2026-07-19 17:30:00

Date(s) :

2026-07-19

Dégustez l’Anjou… sous terre ! Avec le marché gourmand des Saveurs des Troglos , rencontrez des producteurs et artisans locaux qui donnent goût au terroir angevin.

Ce dimanche, vous avez l’occasion d’échanger avec les exposants, de goûter les spécialités des producteurs et artisans présents pour l’événement.

Dans les cours et les troglos du musée, des producteurs locaux sont là pour vous présenter leur production.

Le four du musée est également rallumé pour la traditionnelle cuisson des fouées.

Une véritable plongée dans le patrimoine culinaire local !

PRECISIONS HORAIRES

Dimanche 19 juillet 2026 de 9h30 à 17h30.

Fermeture à 18h30. .

14 rue du musée Louresse-Rochemenier 49700 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 59 18 15 visite@troglodyte.fr

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English :

Taste Anjou… underground! At the Saveurs des Troglos gourmet market, meet the local producers and craftsmen who give you a taste of Anjou’s terroir.

L’événement Saveurs des Troglos Eté Louresse-Rochemenier a été mis à jour le 2026-04-22 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME