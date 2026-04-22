Louresse-Rochemenier

Troglos à la Bougie

14 rue du musée Louresse-Rochemenier Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-12

fin : 2026-06-12

Date(s) :

2026-06-12

A la lumière de 1000 bougies, explorez les souterrains entre ombre et lumière. Une visite immersive ponctuée de saynètes inspirées de 1900, pour retrouver l’atmosphère authentique et vivante du siècle dernier.

Visitez le musée comme vous ne l’avez jamais vu. Replongez dans l’ancien temps, au début du siècle dernier, et découvrez deux fermes troglodytiques à la lueurs de 1000 bougies. Elles éclairent vos pas pendant ce retour dans le passé.

Inspirée par de vraies histoires et anecdotes du village, l’association culturelle de Louresse-Rochemenier transforme le musée en scène plein air avec deux saynètes d’époque 1900.

Restauration sur place.

PRECISIONS HORAIRES

Vendredi 12 juin 2026 de 19h à 22h30.

Horaires de dernière entrée à 21h30. .

14 rue du musée Louresse-Rochemenier 49700 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 59 18 15 visite@troglodyte.fr

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English :

By the light of 1000 candles, explore the underground passages between light and shadow. An immersive visit punctuated by 1900-inspired sketches, to recapture the authentic, lively atmosphere of the last century.

L’événement Troglos à la Bougie Louresse-Rochemenier a été mis à jour le 2026-04-22 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME