Informations pratiques

Saint-Palais-sur-Mer

Exposition Maison des Douanes l’art de la patience, par Vincent Munier.

46 rue de l’Océan Saint-Palais-sur-Mer Charente-Maritime

Tarif : 2 – 2 – 2 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04 14:00:00

fin : 2026-09-30 19:30:00

Date(s) :

2026-04-04 2026-10-01

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46 rue de l’Océan Saint-Palais-sur-Mer 17420 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 39 64 95 m.douanes@agglo-royan.fr

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English :

L’événement Exposition Maison des Douanes l’art de la patience, par Vincent Munier. Saint-Palais-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-30 par Royan Atlantique