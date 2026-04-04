UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Saint-Palais-sur-Mer

Exposition Maison des Douanes l’art de la patience, par Vincent Munier. Saint-Palais-sur-Mer

samedi 4 avril 2026 · Saint-Palais-sur-Mer

Informations pratiques

Début
samedi 4 avril 2026
Fin
mercredi 30 septembre 2026
Heure de début
14:00:00
Adresse
46 rue de l’Océan
Ville
17420 Saint-Palais-sur-Mer
Département
Charente-Maritime
Tarif
2 2 2

Saint-Palais-sur-Mer

Exposition Maison des Douanes l’art de la patience, par Vincent Munier.

46 rue de l’Océan Saint-Palais-sur-Mer Charente-Maritime

Tarif : 2 – 2 – 2 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-04 14:00:00
fin : 2026-09-30 19:30:00

Date(s) :
2026-04-04 2026-10-01

  .

46 rue de l’Océan Saint-Palais-sur-Mer 17420 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 39 64 95  m.douanes@agglo-royan.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Exposition Maison des Douanes l’art de la patience, par Vincent Munier. Saint-Palais-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-30 par Royan Atlantique

À voir aussi à Saint-Palais-sur-Mer (Charente-Maritime)