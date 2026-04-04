AGENDA · Saint-Palais-sur-Mer
Exposition Maison des Douanes l’art de la patience, par Vincent Munier. Saint-Palais-sur-Mer
samedi 4 avril 2026 · Saint-Palais-sur-Mer
Informations pratiques
Saint-Palais-sur-Mer
Exposition Maison des Douanes l’art de la patience, par Vincent Munier.
46 rue de l’Océan Saint-Palais-sur-Mer Charente-Maritime
Tarif : 2 – 2 – 2 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-04 14:00:00
fin : 2026-09-30 19:30:00
Date(s) :
2026-04-04 2026-10-01
.
46 rue de l’Océan Saint-Palais-sur-Mer 17420 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 39 64 95 m.douanes@agglo-royan.fr
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English :
L’événement Exposition Maison des Douanes l’art de la patience, par Vincent Munier. Saint-Palais-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-30 par Royan Atlantique
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