Informations pratiques

Vialas

EXPOSITION MAN JAZZICATURES

Médiathèque Vialas Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-22

fin : 2026-08-29

Date(s) :

2026-08-22

La Médiathèque de Vialas accueille Man Jazzicatures du 22 au 29 août 2026. Le dessinateur de presse Man expose ses caricatures d’artistes de jazz !

La Médiathèque de Vialas accueille Man Jazzicatures du 22 au 29 août 2026. Le dessinateur de presse Man expose ses caricatures d’artistes de jazz ! .

Médiathèque Vialas 48220 Lozère Occitanie +33 4 66 41 04 15 mediatheque@mairievialas.fr

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English :

The Vialas Media Library is hosting Man Jazzicatures from August 22 to 29, 2026. Political cartoonist Man is exhibiting his caricatures of jazz artists!

L’événement EXPOSITION MAN JAZZICATURES Vialas a été mis à jour le 2026-07-02 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère