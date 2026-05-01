Exposition Maria Desmée Empreintes de l’Invisible Galerie Résonances Le Tréport

Le Tréport

Exposition Maria Desmée Empreintes de l’Invisible

Galerie Résonances 5/7 rue de la Tour Le Tréport Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-05-16 15:30:00

fin : 2026-06-21 18:30:00

Date(s) :

2026-05-16

Exposition de Maria Desmée, une artiste peintre et graveur, poète et créatrice de livres d’artiste.

Ouvert uniquement les week-end de 10h30 à 12h30 et de 15h30 à 18h30. Gratuit. .

Galerie Résonances 5/7 rue de la Tour Le Tréport 76470 Seine-Maritime Normandie +33 7 72 06 46 28 henrot.sylvie@orange.fr

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English : Exposition Maria Desmée Empreintes de l’Invisible

L’événement Exposition Maria Desmée Empreintes de l’Invisible Le Tréport a été mis à jour le 2026-05-07 par Office de Tourisme Destination Le Tréport Mers