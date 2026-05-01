Exposition Maria Desmée Empreintes de l’Invisible Galerie Résonances Le Tréport
Exposition Maria Desmée Empreintes de l’Invisible Galerie Résonances Le Tréport samedi 16 mai 2026.
Le Tréport
Exposition Maria Desmée Empreintes de l’Invisible
Galerie Résonances 5/7 rue de la Tour Le Tréport Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-05-16 15:30:00
fin : 2026-06-21 18:30:00
Date(s) :
2026-05-16
Exposition de Maria Desmée, une artiste peintre et graveur, poète et créatrice de livres d’artiste.
Ouvert uniquement les week-end de 10h30 à 12h30 et de 15h30 à 18h30. Gratuit. .
Galerie Résonances 5/7 rue de la Tour Le Tréport 76470 Seine-Maritime Normandie +33 7 72 06 46 28 henrot.sylvie@orange.fr
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English : Exposition Maria Desmée Empreintes de l’Invisible
L’événement Exposition Maria Desmée Empreintes de l’Invisible Le Tréport a été mis à jour le 2026-05-07 par Office de Tourisme Destination Le Tréport Mers
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