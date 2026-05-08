Dédicace de Béatrice de Lavalette Les Bucoliques Le Tréport
Dédicace de Béatrice de Lavalette Les Bucoliques Le Tréport samedi 16 mai 2026.
Le Tréport
Dédicace de Béatrice de Lavalette
Les Bucoliques 87B Rue Alexandre Papin Le Tréport Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-16 16:00:00
fin : 2026-05-16 18:00:00
Date(s) :
2026-05-16
Dédicace de Béatrice de Lavalette à l’occasion de la sortie de son dernier ouvrage, Chasse au trésor à Briga . Entrée libre. .
Les Bucoliques 87B Rue Alexandre Papin Le Tréport 76470 Seine-Maritime Normandie +33 2 72 71 24 21 librairie@lesbucoliques.fr
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English : Dédicace de Béatrice de Lavalette
L’événement Dédicace de Béatrice de Lavalette Le Tréport a été mis à jour le 2026-05-04 par Office de Tourisme Destination Le Tréport Mers
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