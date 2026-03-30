Exposition Mariage de l’acrylique et du pastel Sainte-Montaine
Exposition Mariage de l’acrylique et du pastel Sainte-Montaine samedi 5 septembre 2026.
Exposition Mariage de l’acrylique et du pastel
Musée Marguerite Audoux Sainte-Montaine Cher
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-05
fin : 2026-09-25
Date(s) :
2026-09-05
Le Musée accueillera l’exposition Mariage de l’acrylique et du pastel proposée par Dominique et Marc Bertrand.
.
Musée Marguerite Audoux Sainte-Montaine 18700 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 58 26 12 musee.marguerite-audoux@orange.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The Musée will host the exhibition Mariage de l’acrylique et du pastel by Dominique and Marc Bertrand.
L’événement Exposition Mariage de l’acrylique et du pastel Sainte-Montaine a été mis à jour le 2026-03-27 par OT SAULDRE ET SOLOGNE
À voir aussi à Sainte-Montaine (Cher)
- Conférence Marc Larchevêque, porcelainier de Vierzon Sainte-Montaine 11 avril 2026
- Lecture théâtralisée et musicale entre ciel et terre Sainte-Montaine 18 avril 2026
- Exposition Les Ponts du mois de Mai Sainte-Montaine 1 mai 2026
- Les Incroyables Talents du centre Louis Gatignon Sainte-Montaine 6 juin 2026
- Exposition Expression libre Sainte-Montaine 8 juin 2026