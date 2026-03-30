Exposition Mariage de l’acrylique et du pastel

Musée Marguerite Audoux Sainte-Montaine Cher

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-05

fin : 2026-09-25

Date(s) :

2026-09-05

Le Musée accueillera l’exposition Mariage de l’acrylique et du pastel proposée par Dominique et Marc Bertrand.

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Musée Marguerite Audoux Sainte-Montaine 18700 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 58 26 12 musee.marguerite-audoux@orange.fr

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English :

The Musée will host the exhibition Mariage de l’acrylique et du pastel by Dominique and Marc Bertrand.

L’événement Exposition Mariage de l’acrylique et du pastel Sainte-Montaine a été mis à jour le 2026-03-27 par OT SAULDRE ET SOLOGNE