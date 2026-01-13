Exposition Marie Mativet Espace ACANTHE La Ferté-Loupière

Exposition Marie Mativet

Espace ACANTHE 16 Rue Pierre de Courtenay La Ferté-Loupière Yonne

Tarif : – –

Début : 2026-05-09 14:30:00

fin : 2026-06-07 18:30:00

2026-05-09

Née à Migennes dans l’Yonne, je dessine depuis toujours.

Entre 1976 et 1978 la formation aux ATELIERS DES 3 SOLEILS à Lyon m’ouvre sur le monde de l’expression créatrice. Dès lors la peinture devient pour moi un espace de liberté indispensable que je propose aux enfants dont j’ai la charge pendant 30 ans.

Je dessine, je peins, je bricole, j’apprends, je m’émerveille…

Je rate, je gratte et… je recommence.

Pour cette technique de peinture j’utilise principalement le bois comme support.

L’émotion provoquée par la nature et ses éléments m’inspire chaque jour.

Cette émotion est la source de ce quelque chose que j’essaie de transmettre dans chaque peinture.

Aujourd’hui je propose des promenades en peinture dans mes paysages issus de mémoires, d’émotions et d’imaginaire. Tout simplement. .

Espace ACANTHE 16 Rue Pierre de Courtenay La Ferté-Loupière 89110 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 73 14 24 acanthe89@orange.fr

