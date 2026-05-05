Exposition Marika Perros Entre ciel et terre Saint-Hilaire-Luc
Exposition Marika Perros Entre ciel et terre Saint-Hilaire-Luc mardi 14 juillet 2026.
Saint-Hilaire-Luc
Exposition Marika Perros Entre ciel et terre
1 Impasse de la Cure Saint-Hilaire-Luc Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14 15:00:00
fin : 2026-08-23 19:00:00
Date(s) :
2026-07-14
Peindre, c’est jouer! Jouer avec la matière, être l’alchimiste d’un monde qui se crée.
Depuis une quarantaine d’années, j’explore la figuration suggérée, avec des périodes
diverses ayant toujours un lien entre elles. C’est un maillage étroit entre pensées et
formes, hasard, matière, mouvement, figure, abstraction, vitesse, lenteur, rythme,
respiration.
Depuis plus de 10 ans, mon thème de prédilection, NATURE, un seul mot, celui qui
manque tant à l’homme ! Quoi de plus naturel alors que de faire peindre la
matière elle même .
Je joue telle une chimiste avec des hasards semi-contrôlé qui crée une rivière
qui court, une fleur qui respire, un nuage qui se pose.
Mon sujet, c’est l’équilibre, la paix, la joie, parfois le silence contemplateur, parfois la
force bouillonnante des éléments, en tout cas une recherche d’harmonie. .
1 Impasse de la Cure Saint-Hilaire-Luc 19160 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 14 91 79 21
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English : Exposition Marika Perros Entre ciel et terre
L’événement Exposition Marika Perros Entre ciel et terre Saint-Hilaire-Luc a été mis à jour le 2026-05-05 par Office de Tourisme de Haute Corrèze