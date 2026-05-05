Saint-Hilaire-Luc

Exposition Marika Perros Entre ciel et terre

1 Impasse de la Cure Saint-Hilaire-Luc Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-14 15:00:00

fin : 2026-08-23 19:00:00

Date(s) :

2026-07-14

Peindre, c’est jouer! Jouer avec la matière, être l’alchimiste d’un monde qui se crée.

Depuis une quarantaine d’années, j’explore la figuration suggérée, avec des périodes

diverses ayant toujours un lien entre elles. C’est un maillage étroit entre pensées et

formes, hasard, matière, mouvement, figure, abstraction, vitesse, lenteur, rythme,

respiration.

Depuis plus de 10 ans, mon thème de prédilection, NATURE, un seul mot, celui qui

manque tant à l’homme ! Quoi de plus naturel alors que de faire peindre la

matière elle même .

Je joue telle une chimiste avec des hasards semi-contrôlé qui crée une rivière

qui court, une fleur qui respire, un nuage qui se pose.

Mon sujet, c’est l’équilibre, la paix, la joie, parfois le silence contemplateur, parfois la

force bouillonnante des éléments, en tout cas une recherche d’harmonie. .

1 Impasse de la Cure Saint-Hilaire-Luc 19160 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 14 91 79 21

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English : Exposition Marika Perros Entre ciel et terre

L’événement Exposition Marika Perros Entre ciel et terre Saint-Hilaire-Luc a été mis à jour le 2026-05-05 par Office de Tourisme de Haute Corrèze