Saint-Hilaire-Luc

Concert Trio Cap Horn chants de la mer et des marins

Place de l’église Saint-Hilaire-Luc Corrèze

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-27 20:30:00

fin : 2026-11-27

Date(s) :

2026-11-27 2026-11-28

Des artistes musiciens , suite à un travail de recherche et de colectage ont ressorti le répertoire des anciens équipages des voiliers, des longs-courriers,chants de travail, d’espoir pour résister aux mauvaises surprises de la mer ,chants de joie de retrouver les siens .Ces chants étaient chantés en français car les équipages venaient de plusieurs provinces françaises! CAP HORN a été l’invité de l’association en 2000.Ce concert avait connu un vrai succès,l’association a choisi ce retour en raison de sa qualité , de son originalité:une belle découverte !!Basés à la pointe de la Bretagne;les musiiciens de Cap Horn vous proposent une sortie en mer riche en émotions et en histoires marines. ;

Cap Horn:3 musiciens aux belles voix, passionnés de la mer et de ces musiques interpréteront des chants accompagnés à la flûte ,à la guitare, à l’accordéon diatonique, aux percussions. .

Place de l’église Saint-Hilaire-Luc 19160 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 14 91 79 21 josette.hyzewicz@me.com

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English : Concert Trio Cap Horn chants de la mer et des marins

L’événement Concert Trio Cap Horn chants de la mer et des marins Saint-Hilaire-Luc a été mis à jour le 2026-05-05 par Office de Tourisme de Haute Corrèze